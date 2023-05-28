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Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, oyunu kullanan vatandaşlar, plajlara gidip, denize girdi.

28.05.2023 - 15:52 | | Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)
Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamada Bodrum'da vatandaşlar, sandık başına gitti. Oy kullanan seçmenler daha sonra sıcak havayı fırsat bilip sahile gitti. Kumbahçe başta olmak üzere Gümbet ve Bitez sahilinde yoğunluk gözlendi. Bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. 

Bodrumda oyunu kullanan soluğu plajda aldı

OY KULLANIP SAHİLE GİTTİLER

Meteorolojinin gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı Antalya'da parçalı bulutlu ve güneşli bir gün yaşandı. Termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy kullandıktan sonra sahillere gitti.

Bodrumda oyunu kullanan soluğu plajda aldı

Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlardan bazıları denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti, kimisi ise sahilde yürüyüş yaptı. Turistler ve Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Bodrumda oyunu kullanan soluğu plajda aldı

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