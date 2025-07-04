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Bodrum'da korku dolu anlar! 13 kişinin bulunduğu tekne alev alev yandı

04.07.2025 - 14:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bodrum'da korku dolu anlar! 13 kişinin bulunduğu tekne alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde Polonya uyruklu turistlerin bulunduğu ahşap tekne yanarak battı. Teknedeki 8 turist ile 5 mürettebat, hizmet botuna binerek kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Datça Mersincik Koyu'ndan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na doğru seyreden "My Lover" isimli 27 metre boyundaki yelkenli ahşap teknede (Gulet) yangın çıktı.

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Tekne kabinindeki klima kablosundan başladığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Teknedekiler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye hareket etti.

Bodrumda korku dolu anlar 13 kişinin bulunduğu tekne alev alev yandı

Guletteki Polonya uyruklu 8 turist ile 5 mürettebat teknenin hizmet botuna binerek kurtuldu. Ekipler alev alev yanan tekneye müdahale etti fakat ağır hasar alan tekne sulara gömüldü.

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