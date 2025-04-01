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Bodrum'da fırtına etkili oldu! Tekneler battı ağaçlar söküldü

01.04.2025 - 14:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),(DHA)

Bodrum'da fırtına etkili oldu! Tekneler battı ağaçlar söküldü

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da fırtına, sağanak ve toz taşınımı etkili oldu. 5 balıkçı teknesi suya gömüldü, ağaçlar devrildi, cadde, sokak ve araçların üstü çamur ile kaplandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak; Bodrum-Kaş arası için de fırtına uyarısı yaptı. Dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olurken, rüzgarın saatteki hızı 100 kilometreye ulaştı.

Bodrumda fırtına etkili oldu Tekneler battı ağaçlar söküldü

Gece saatlerinden itibaren de Bodrum'da aralıklarla sağanak etkili oldu. Ortakent ve Bitez'de 5 balıkçı teknesi suya gömülürken, bir vatandaş da teknesini vinçle sudan çıkarmaya çalıştı. Yağmurla birlikte toz taşınımı cadde, sokak ve araçların üzerine çamur olarak düştü. Sabah saatlerinde araçlarını çamurlu görenler oto yıkamalara götürürken, Bodrum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları yıkayarak yolları çamurdan arındırdı.

Bodrumda fırtına etkili oldu Tekneler battı ağaçlar söküldü

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan Ortakent, Bitez, Gümbet mahallerinde fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı. Zabıta ekipleri tarafından ağaçlar yoldan kaldırılırken, yol kenarlarına düşen dalların tehlike saçmaması için kaldırım kenarları şeritle kapatıldı. Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri de iptal edildi. Sahiller fırtına nedeniyle boş kalırken, kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

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