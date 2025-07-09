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Bodrum'da denizin dibinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü: Tam 98 kilo!

09.07.2025 - 16:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bodrum'da denizin dibinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü: Tam 98 kilo!

Muğla'nın gözde tatil cenneti Bodrum'da, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği, şok eden manzaraları gözler önüne serdi. Denizin altından çıkanlar arasında yok yoktu; bu şok edici kirlilik, farkındalık yaratmak amacıyla Gündoğan sahilinde sergilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 98 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla Türkbükü Mahallesi'nde deniz dibi temizliği yapıldı.

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibince denizden 98 kilogram atık toplandı.

Bodrumda denizin dibinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü: Tam 98 kilo

Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Gündoğan sahilinde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten ve Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, temizlik çalışmasına destek verenlere teşekkür etti.

Bodrumda denizin dibinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü: Tam 98 kilo

Deniz dibi temizliği, 16 Temmuz'da Torba sahilinde devam edecek.

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