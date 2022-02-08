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Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, fiber teknenin makine arızası vermesi nedeniyle sürüklenen 15 kaçak göçmen ile Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

08.02.2022 - 22:20 | | Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)
Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Şubat saat 07.15'te Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin makine arızası vermesi nedeniyle sürüklendiğini ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarını aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, sürüklenen fiber teknedeki 15 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, aynı gün içerisinde saat 13.25'te, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen 23 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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