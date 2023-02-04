GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu’nun yerine Sedat Önal atandı
ABONE OL

BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu’nun yerine Sedat Önal atandı

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nun yerine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.

04.02.2023 - 07:59 |
BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu’nun yerine Sedat Önal atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. BM Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Sinirlioğlu’nun görevi sona erdirildi. BM Türkiye Daimi Temsilciliği’ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal getirildi.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Altın fiyatları tepetaklak oldu! Yatırımcıya büyük kazandıracak uyarı geldi

    Altın fiyatları tepetaklak oldu! Yatırımcıya büyük kazandıracak uyarı geldi

    EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

    EYT’liler ne kadar maaş alacak? Emekli maaş tablosu ortaya çıktı, işte en düşük maaşı...

    Fatma çıplak halde ölü bulunmuştu! Annesi damadı savundu: Kocam üzerime kuma getiriyor

    Fatma çıplak halde ölü bulunmuştu! Annesi damadı savundu: Kocam üzerime kuma getiriyor