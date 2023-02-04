BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu’nun yerine Sedat Önal atandı
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nun yerine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.
04.02.2023 - 07:59 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. BM Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Sinirlioğlu’nun görevi sona erdirildi. BM Türkiye Daimi Temsilciliği’ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal getirildi.