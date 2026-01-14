GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bitlis'te zorlu kış şartlarında hasta kurtarma operasyonu

14.01.2026 - 23:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyünde rahatsızlanan bir vatandaş için hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü.

Yoğun kar yağışı ile zorlu yol ve hava şartlarına rağmen ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.

Yolun açılmasının ardından sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaş, güvenli biçimde ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğü belirtildi.

