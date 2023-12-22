Bitlis'te karşı şeride geçen yakıt tankeri, 2 kamyonetle çarpıştı: 1 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Bitlis- Diyarbakır çevreyolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 72 EP 703 plakalı yakıt tankeri, kar nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, Ömer Yanık yönetimindeki 27 KB 905 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Aynı şeritte bir başka kamyonetin de karıştığı kazada sürücü Yanık yaşamını yitirirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, yakıt tankeri ve kamyonet arasında sıkışan sürücü Yanık'ın cansız bedeni ekipler tarafından çıkartılarak, otopsi işlemleri için Bitlis Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)