Bitlis Hizan’da çığ tehlikesi nedeniyle karla mücadele çalışmaları durduruldu

Hizan ilçesinin en fazla kar yağışı alan yerleşim yerlerinden olan Karlıtepe köyünde yol açma çalışmalarına çığ riski nedeniyle ara verildi. Yoğun kar yağışı ve bölgede artan çığ riski nedeniyle alınan karar, köy muhtarı Musa Karabaş, köy halkı ve Hizan İlçe Özel İdare Müdürü Şiyar Gümüş’ün ortak değerlendirmesi sonucu hayata geçirildi. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, çığ tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar çalışmaların durdurulmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Hava şartlarının normale dönmesi ve riskin azalmasının ardından Karlıtepe köyü yolunda karla mücadele çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.