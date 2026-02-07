GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBitlis Hizan’da çığ tehlikesi nedeniyle karla mücadele çalışmaları durduruldu
HaberlerGündem Haberleri Bitlis Hizan’da çığ tehlikesi nedeniyle karla mücadele çalışmaları durduruldu

Bitlis Hizan’da çığ tehlikesi nedeniyle karla mücadele çalışmaları durduruldu

07.02.2026 - 23:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Bitlis Hizan’da çığ tehlikesi nedeniyle karla mücadele çalışmaları durduruldu

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı yüksek rakımlı Karlıtepe köyünde yürütülen karla mücadele çalışmaları, çığ riski nedeniyle geçici süreyle durduruldu.

Hizan ilçesinin en fazla kar yağışı alan yerleşim yerlerinden olan Karlıtepe köyünde yol açma çalışmalarına çığ riski nedeniyle ara verildi. Yoğun kar yağışı ve bölgede artan çığ riski nedeniyle alınan karar, köy muhtarı Musa Karabaş, köy halkı ve Hizan İlçe Özel İdare Müdürü Şiyar Gümüş’ün ortak değerlendirmesi sonucu hayata geçirildi. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, çığ tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar çalışmaların durdurulmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Hava şartlarının normale dönmesi ve riskin azalmasının ardından Karlıtepe köyü yolunda karla mücadele çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Güncel Haberler

Şebeke suyunda bakteri tespit edildi, vatandaşlar çeşmelere akın etti
#Gündem

Şebeke suyunda bakteri tespit edildi, vatandaşlar çeşmelere akın etti

Adapazarı'nda asma tavan iş yeri sahibinin üzerine çöktü; o anlar kamerada
#Gündem

Adapazarı'nda asma tavan iş yeri sahibinin üzerine çöktü; o anlar kamerada

İtalya'daki kış olimpiyatları protestolarında göstericiler polisle çatıştı: 6 gözaltı
#Dünya

İtalya'daki kış olimpiyatları protestolarında göstericiler polisle çatıştı: 6 gözaltı