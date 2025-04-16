Biriktirdiği paralarla kendi işini kurdu! Lisede başladı, mezun olduğu gibi dükkan açtı, 18 yaşında patron oldu

Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki genç girişimci Ahmet Yasin Gökmen, lisede başlayan ticaret serüveni ile açtığı ayakkabıcı dükkanında, hayallerini gerçekleştirerek kendi işinin patronu oldu.

İLK MÜŞTERİSİ LİSE ARKADAŞLARI OLDU

Lise hayatında, internetten temin ettiği kolye ve ayakkabı gibi ürünleri sipariş edip, sınıf arkadaşlarına satmasıyla ticaret hayatına atıldı. Lisede satışını yaptığı ürünlerin parasını biriktiren Gökmen mezun olduktan ayakkabı üzerine işletme açarak ticarete girdi. Yaptığı işten dolayı mutlu olduğunu aktaran Ahmet Yasin Gökmen, ilerleyen dönemlerde işleri büyütmek istediğini belirtti.

Genç girişimci Ahmet Yasin Gökmen, "Fen lisesi mezunuyum, ticaret hayatıma ilk olarak lisede başladım. İnternet üzerinden çeşitli, kolye ayakkabı temin ederek, sınıf arkadaşlarıma satış yapıp ticaret serüvenimi başlattım. Lise sonrasında ise kendi dükkanımı açmayı hedefledim, çok şükürde dükkanımı açtım." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: