Birçok ilde kar yağışı başlıyor! Meteoroloji 2 günü işaret etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Aralık Salı hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre yurt genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışın etkili olması beklenirken, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının batı illerinde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

KAR BASTIRACAK



Öte yandan yapılan değerlendirmelerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 güne dikkat çekti. Bugün ve 6 Aralık Cumartesi günü çok sayıda ilde kar yağışı etkisini gösterecek.



Bugün Erzurum, Ardahan, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı bastıracak. 6 Aralık Cumartesi günü ise Gümüşhane, Bayburt, Erzincan Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır'da kar yağışı görülecek.