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Bir kuduz köpek vakası daha! Yolda yürürken bir anda ısırdı

Şanlıurfa'da yolda yürüyen bir vatandaşı ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Vatandaş hastanede tedavi altına alınırken ekiplerin yakaladığı köpek ise öldü.

06.06.2024 - 16:22 | | Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)/ İHA
Bir kuduz köpek vakası daha! Yolda yürürken bir anda ısırdı

Batıkent Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü. Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi.

Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı.

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