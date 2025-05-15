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Bir kez tadına bakan bir daha vazgeçemiyor! Siparişlere yetişemiyorlar

15.05.2025 - 09:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bir kez tadına bakan bir daha vazgeçemiyor! Siparişlere yetişemiyorlar

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde özellikle Osmanlı Dönemi'nde padişahların ektirdiği siyez buğdayından yapılan ekmeğin, şeker hastalarına yararı olduğu ön görülüyor. Üretilen ekmeklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Osmanlının ilk başşehri ve Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinde birisi olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, siyez ekmeği üretilmeye başlandı. Üretilen ekmeklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yenişehir Belediyesi iştiraki olan Yesaş Ekmek Fabrikası'nda üretilen siyez ekmeğinin faydalarını anlatan Genel Müdür Koray Aydın, "Osmanlı padişahlarının ektirdiği siyez karabuğdaydan yapılan ekmeğin birçok şifası bulunuyor. Bu ekmek diyet yapanlara iyi geliyor.

Onların favori ekmeği aynı zamanda şeker hastalarına iyi gelirken vücuda çok az zararı var. Yenişehir'de ilk kez ürettik. Siparişlere yetişemiyoruz" diye konuştu.

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