Bir kent diken üstünde! Sıcakların artmasıyla ortaya çıktı, yolda, tarlada her yerde görülüyorlar

Elazığ'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Gün içerisinde Ballıca köyünde tarla süren bir vatandaş yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla karşılaştı. Alayaprak köyünde ise 2 yılanın dansı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar yılanların zehirli olup olmadığını bilmediklerini belirtirken tedirgin olduklarını aktardı.

Öte yandan Kütahya'nın Gediz ilçesinde baharın müjdecisi olan doğanın uyanışıyla birlikte sürüngenler de hareketlenmeye başladı. Özellikle ilçenin ağaçlık ve sulak alanlarında yılanların görülmeye başlanması üzerine Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, son olarak Sanayi Bölgesi'nde bir depoya giren yılanı başarılı bir operasyonla yakalayarak doğal ortamına geri bıraktı. Aynı gün içerisinde Muhipler Mahallesi'nde ikamet eden Ş.Ö.'nün evine giren bir diğer yılan da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde yakalanarak doğaya salındı.

Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı: Dikkatli Olunmalı

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Gediz Belediyesi itfaiye yetkilileri, bahar aylarında sürüngenlerin doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülebileceğine dikkat çekti. Vatandaşların özellikle ağaçlık ve sulak alanlarda daha dikkatli olmaları, yürüyüş yaparken veya çalışırken çevrelerini kontrol etmeleri önemle vurgulandı.

Yetkililer, yılan veya benzeri bir sürüngenle karşılaşılması durumunda panik yapmadan uzak durulması ve kesinlikle müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu tür durumlarda derhal Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verilmesi gerektiği ifade edildi. İtfaiye ekiplerinin, gerekli donanım ve uzmanlıkla olay yerine intikal ederek güvenli bir şekilde müdahale edeceği belirtildi.

Nadir görülen zehirli boynuzlu engerek yılanı Bolu’da görüntülendi

Vatandaşların bu konuda duyarlı olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması, muhtemel olumsuz durumların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı yolunda, nadir görülen zehirli boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.

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Hafta sonu tatili için Yedigöller Milli Parkı’na giden Murat Kara, yol kenarında hareketsiz duran bir yılan fark etti. Yılanın Türkiye’de ender rastlanan ve zehirli türler arasında yer alan boynuzlu engerek olduğunu gören Kara, yılanı görüntüledi. Yılana sopa ile yaklaşan Kara, yılanın sopaya saldırmasıyla panik yaşadı. Tehlikeli türlerden biri olan yılanla karşılaşan vatandaş, yılanı rahatsız etmeden bölgeden uzaklaştı.