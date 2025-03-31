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Bir ilimize martın son gününde kar sürprizi

31.03.2025 - 19:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bir ilimize martın son gününde kar sürprizi

Hakkari'de sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Sümbül Dağı dahil kentin çevresindeki dağlar yeniden beyaza büründü.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Sümbül Dağı, Karadağ ve kentin çevresindeki dağlar mart ayında karla kaplanırken, vatandaşlar mart ayında yağan karın kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.

Mart ayının son gününde etkili olan kar, Durankaya Beldesi ve çevresindeki grup köy yollarının ulaşımını sağlayan 2 bin 600 rakımlı Şivekür Tepesi ile Mergabütan Kayak Merkezi yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde grup köy yolları ve kayak merkezi yolu kardan temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

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