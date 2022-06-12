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Bir ilimizde daha okullar tatil edildi!

Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve taşkınlar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

12.06.2022 - 23:14 | | İHA
Bir ilimizde daha okullar tatil edildi!

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve bele neden olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esaslarına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir” denildi.

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