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GündemAnkara'da okullar tatil edildi! Vali son dakika açıkladı
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Ankara'da okullar tatil edildi! Vali son dakika açıkladı

Sağanak yağış ve selin vurduğu Ankara'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

12.06.2022 - 22:01 |
Ankara'da okullar tatil edildi! Vali son dakika açıkladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

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