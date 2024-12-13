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Bir ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van'da kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

13.12.2024 - 01:00 | | AA
Bir ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

 

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