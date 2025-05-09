 Bir damla yağmur suyu boşa akmıyor Seracılara devlet desteğiyle depo kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca finanse edilen, Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan Yağmur Hasadıyla Örtü Altında Damla Sulama Projesi'nden, 15 örtü altı sebze üreticisi faydalandı.

Yağmur suyunun depolanması ve tarımsal sulamada kullanılması amacıyla üreticilere gerekli malzemeler temin edildi. Üreticiler, 2 ton kapasiteli plastik depoların kurulumunu yaparak evlerinin çatısından akan yağmur suyunu biriktirmeye başladı.

Seralara damla sulama sistemi kuran üreticiler, sebzelerini sulamada yağmur suyu kullanıyor.

İklim değişikliği ve kuraklığa karşı suyun verimli kullanılması ve modern tekniklerle tarım yapılmasına örnek teşkil etmesi hedeflenen projenin daha da genişletilmesi planlanıyor.

"PROJEYİ DUYUNCA KOŞARAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE GİTTİM"

Merkeze bağlı Boztekke köyünde 108 metrekarelik serasında sistemi kuran Fatma Karademir, AA muhabirine, 13 yıl önce devlet desteği ile evinin bahçesinde sera kurduğunu söyledi.

Salatalık, domates, maydanoz ve biber gibi çeşitli sebzeler ürettiğini anlatan Karademir, bundan da büyük keyif aldığını dile getirdi.

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Karademir, sulamanın zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Bu yıl projeyi duyunca koşarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gittim, başvurdum. Geldiler incelediler, uygun gördüler, hemen de malzemeleri aldık. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Suyun önemine dikkati çeken 58 yaşındaki Karademir, "Artık çatıdan akan yağmur suyunu ziyan etmiyoruz. Depoyu yerleştirdik, boruyu da seraya kadar döşettik. Hiç el ile sulama yapmıyorum, vanayı açıyorum kendiliğinden sulanıyor. Bir süre sonra da kapatıyorum. Sabah serin saatlerde haftada bir kere suluyorum." diye konuştu.

Karademir, köyde yazın su sıkıntısı yaşandığını anlatarak, bu nedenle projeyi duyunca çok sevindiğini dile getirdi.

İklimin geçmiş yıllara göre değiştiğini dile getiren Karademir, "Yaz mevsiminde kış, kış mevsiminde de yaz oluyor. Örtü altı yetiştiricilik yaptığımız için depo da damla sulama da var, artık kuraklıktan etkilenmeyiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Karademir, üreticilere damla sulamaya geçmelerini tavsiye ederek, "Bu sistem olmadığında fidelere tek tek su dökmem gerekiyordu, şimdi rahatım." dedi.