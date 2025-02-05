Bir bardak su istediği için öldürülen Mesut Kazancı'nın davası görüldü: İstenen ceza belli oldu

Olay, 6 Eylül 2024'te Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikanın önünde meydana geldi. Kasap Mesut Kazancı, bir fabrikanın önünden geçerken su istedi. İş yerinde bulunanlar, dışarıdaki hortumda akan suyu gösterince Mesut Kazancı, "Bardağınız yok mu" dedi, bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iş yeri çalışanları Gül Ahmet Irmalı (38) ile E.N. (43), Mesut Kazancı'ya sopayla saldırdı. Mesut Kazancı, elindeki hortum ile karşılık vermeye çalıştı ancak bir süre sonra aldığı darbelerle yere yığıldı.

'AHMET YETER VURMA, BAYILDI'

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yerde baygın yatan Mesut Kazancı'ya 2 kişi vurmaya devam etti. Çevredekilerin, "Vurma vurma. Ahmet yeter vurma, bayıldı bayıldı vurma" demelerine rağmen Ahmet Irmalı, yerde yatan Kazancı'ya arka arkaya vurmayı sürdürdü. Hastaneye götürülen Mesut Kazancı'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan, 2 aylık kız çocuğu babası Mesut Kazancı, 8 Eylül'de hayatını kaybetti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayın ardından Gül Ahmet Irmalı tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sonunda Cumhuriyet savcısı, Mesut Kazancı'yı öldürdükleri iddiasıyla Gül Ahmet Irmalı, E.N., A.H. (25), V.D. (39) ve Y.Ü. (38) hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle, Nacar'ın kardeşi H.D. (35) hakkında ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, 5 kişinin suçu iştirak halinde işledikleri belirtildi. İddianamede ayrıca sanık ve tanıkların ifadeleri yer aldı.

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'DEPO İÇERİSİNDE MESUT KAZANCI'YI DÖVDÜLER'

Tutuklu Gül Ahmet Irmalı, pişman olduğunu, olayın Kazancı'nın su istemesi ile başladığını belirterek, "Mesut Kazancı, E.N.'den su istedi. E.N. de Mesut Kazancı'ya 'Burası iş yeri, bizde 'su yok ama hortum var, hortumdan iç' dedi. Bunun üzerine Mesut Kazancı sinirlendi ve E.N.'in üzerine yürüdü ve tartıştılar. Tartışma akabinde her iki taraf karşılıklı birbirlerine tekme tokat vurdu. İş yeri çalışanları E.N.'nin arkadaşları olması sebebiyle Mesut Kazancı'ya saldırdılar. Bu esnada iş yerinin dışında bulunuyordum ancak tüm olanları gördüm. Depo içerisinde E.N., V.D., A. ve Y. adlı şahıslar, Mesut Kazancı'yı darbettiler. Bu darp esnasında Y., V.D. ve E.N. adlı şahıslar, sopalarla depo içerisinde Mesut Kazancı'yı dövdüler. Bu darp esnasında E.N.'nin ve V.D.'nin sopa ile Mesut Kazancı'nın kafasına doğru vurduğunu gördüm" dedi.

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'TAHTA SOPA İLE MESUT KAZANCI'YA VURDUM'

Mesut Kazancı'nın daha sonra depo dışına çıktığını ancak aldığı darbeler nedeniyle sendelediğini belirten Irmalı, E.N.'nin talimatı üzerine su içmesi için hortumu Mesut Kazancı'ya verdiğini söyledi. Irmalı, ifadesinde, şunları kaydetti: "Mesut Kazancı hortumu aldıktan sonra, beni de kendisini içeride darbeden şahıslardan biri olduğumu düşündüğü için saldırdı. Mesut Kazancı'nın sallamış olduğu hortum benim yüzüme geldi. Ben de canım yandığı için bir anlık sinir ile elime geçirmiş olduğum tahta sopa ile Mesut Kazancı'ya vurdum. Vurmamdaki sebep, Mesut Kazancı'nın elindeki hortumu bırakması içindi. Olayın olduğu saatlerin hemen akabinde ben ve E.N. adliyeye getirildikten sonra E.N., bana 'Sen sus, çok fazla konuşmai halledeceğiz' dedi. E.N.'nin ablası H.D., eşimin olduğu bir ortamda 'E.'yı serbest bıraktılar tüm suç Ahmet'e kaldı' demiştir. 'Bana kamera kaydı yok, susma hakkını kullan' diye mesaj attılar."

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'MAKTÜLÜ DARBEDEN TEK KİŞİ, GÜL AHMET IRMALI’DIR'

E.N. ise ifadesinde Mesut Kazancı'ya vuran tek kişinin Gül Ahmet Irmalı olduğunu öne sürerek, "Mesut Kazancı, iş yerine gelerek bizlerden su istedi ve akabinde bu olaylar gerçekleşti. Mesut Kazancı'nın ölümü ile ilgili maktulü darbeden tek kişi, Gül Ahmet Irmalı'dır. Gül Ahmet dışında hiç kimse Mesut'a vurmamıştır. Mesut Kazancı su istedikten sonra bana saldırdı ve beni yere düşürdü. Yerdeyken maktul Mesut Kazancı adlı şahsı benim üzerimden V.D. ve A.H. adlı şahıslar aldılar. Mesut Kazancı'nın neden ve ne amaçla bana saldırdığını bilmiyorum. Mesut Kazancı'yı olay öncesinde hiç tanımam" dedi.

'GÖRÜNTÜLERDEN BİRİNİ SİLMEK ZORUNDA KALDIM'

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V.D. ise ifadesinde Mesut Kazancı'yı darbetmediğini, Gül Ahmet Irmalı'nın satışa koyduğu aracı almaktan vazgeçtiği için kendisinin ismini vermiş olabileceğini söyledi. Y.Ü. ile A.H. da Mesut Kazancı'ya saldırmadığını, Kazancı'yı darbeden tek kişinin Gül Ahmet Irmalı olduğunu belirtip, suçlamaları reddetti. Olay anını çeken M.B. ise olay ile ilgili 3 video çektiğini ancak E.N.'nin kardeşi H.D.'nin baskı ve talimatıyla görüntülerden birini silmek zorunda kaldığını söyledi. H.C. de suçlamaları reddederek silinen görüntüde, herhangi bir darp görüntüsü olmadığını söyledi.

'KAFATASI 7 YERİNDEN KIRILMIŞ'

Mesut Kazancı'nın annesi Gül Kazancı, oğlunun suçsuz yere su için katledildiğini söyledi. Suçluların 7 aylık bir kız çocuğunu yetim bıraktığını belirten anne Kazancı, "149 gündür üzüntü ve acıyla yaşıyoruz. Ben de adalete güveniyorum, adalet istiyorum. 149 gündür her gün ağlıyorum, adalet istiyoruz. Hiç babasını tanımadan büyüyecek olan bir yetimim var. Onun kanı yerde kalmasın, çocuğumun ahı yerde kalmasın. Oğlumun ölüm sebebi, kafatası 7 yerinden kırılmış, kemikler beyne batmış ve beyin kanamasından ölmüş. 1 kişi değil, herkes dövdü. Herkes de hak ettiği cezayı çeksin istiyorum, suçlular dışarıda gezmesin" diye konuştu. 1'i tutuklu 6 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.