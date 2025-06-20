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Bingöl'e ziyarete gitti, gerçek cep telefonundan çıktı! 1 gün önce kazdırdığı mezara girdi

20.06.2025 - 15:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Aziz ÖNAL/SOLHAN, (Bingöl), (DHA)

Bingöl'e ziyarete gitti, gerçek cep telefonundan çıktı! 1 gün önce kazdırdığı mezara girdi

Bingöl'ün Solhan ilçesine yakınlarını ziyarete gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında kendisi ve eşi için mezar kazdırdıktan 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Diken’in, ölümünden 1 gün önce çekilen ve kazdırdığı mezarı gösterdiği anların cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 18 Haziran’da Solhan ilçesinde meydana geldi. İstanbul’dan yakınlarını ziyaret için ilçeye gelen Muzaffer Diken, aile kabristanında 17 Haziran’da kendisi için mezar kazdırdı. Diken, 1 gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Diken’in cenazesi, kendi kazdırdığı aile kabristanındaki mezarında toprağa verildi.

Muzaffer Diken’in, olaydan 1 gün önce yakınlarıyla, cep telefonuyla çektiği görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Diken’in, kendisiyle sohbet eden yakınlarına kazdırdığı mezarı göstererek, kendisine ‘rahmet’ dilediği görülüyor. Ardından ‘Bu kimin mezarı?’ sorusuna ‘Benim mezarım, hazırlığımı yaptım. 2 tane yaptım, biri de eşimin’ diye cevap verdiği, ardından esprili bir şekilde ‘Eşimi götürmeden ben nereye gidiyorum” dediği görülüyor.

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