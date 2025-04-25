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Bingöl'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

25.04.2025 - 16:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)

Bingöl'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Muş Bulvarı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 38 ABZ 999 plakalı otomobil, 12 T 0021 plakalı taksi ve 06 DUP 429 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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