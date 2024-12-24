Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 16 kişi, Karlıova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BİNGÖL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde personel dahil 23 yolcusuyla Çayeli-Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü saat 00.20 sularında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrilmiş, maalesef 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Yaralı 16 yolcumuzun tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesinde başlanmış olup, durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine nakledileceklerdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

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