GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bingöl’de sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
ABONE OL

Bingöl’de sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Yaklaşık bir aydır sıcakların hissedildiği Bingöl’de, gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu, yollar göle döndü.

25.07.2023 - 18:42 | | İHA
Bingöl’de sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Bingöl’de yaklaşık bir aydır hava sıcaklıkları 35 derecede hissedilirken bugün güneşli hava yerini sağanağa bıraktı. Kent, biranda gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kısa sürede şiddetini arttıran yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, yollar göle döndü. Sürücülerin de sağanakla birlikte trafikte ilerlemekte zorlandığı görüldü.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bakan Işıkhan: 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi yapıldı

Bakan Işıkhan: 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi yapıldı

Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projemize başvuru sayısı 100 bini buldu

Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projemize başvuru sayısı 100 bini buldu