Bingöl’de sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Bingöl’de yaklaşık bir aydır hava sıcaklıkları 35 derecede hissedilirken bugün güneşli hava yerini sağanağa bıraktı. Kent, biranda gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kısa sürede şiddetini arttıran yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, yollar göle döndü. Sürücülerin de sağanakla birlikte trafikte ilerlemekte zorlandığı görüldü.