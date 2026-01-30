Bingöl'de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.01.2026 - 20:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl'de 5 katlı binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında çözünen kar kütlesi bir anda aşağı düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Fatma Baylaz, kar kütlesi altında kalarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

