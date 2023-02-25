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Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Solhan ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

25.02.2023 - 07:10 |
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, yerin 14,44 kilometre derinliğinde kaydedildi.

 

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