GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi! O anlar, cep telefonuyla kayda alındı

Binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi! O anlar, cep telefonuyla kayda alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde enerji şirketi çalışanı Erhan Özkul (45), altyapı çalışması yapılan sokakta, bir apartmandaki sorunu çözmek için binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

08.11.2024 - 15:08 | | İHA
ABONE OL

İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi, Kula Sokak’ta altyapı çalışması yapan enerji şirketinin bağlı taşeron firma işçilerinden Erhan Özkul, apartmandaki bir sorunu çözmek için binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi.

Mahalleli, Özkul dışarı çıkarken o anları cep telefonu ile kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, yoğun ilgi gördü.

GÜNCEL HABERLER

'MİT'e 'Mansur Yavaş' talimatı' iddiası... Güvenlik kaynaklarından yalanlama: Doğru değil, görev tanımı dışında

'MİT'e 'Mansur Yavaş' talimatı' iddiası... Güvenlik kaynaklarından yalanlama: Doğru değil, görev tanımı dışında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan'da: Kıbrıs tutumumuz belli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan'da: Kıbrıs tutumumuz belli

Binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi! O anlar, cep telefonuyla kayda alındı

Binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi! O anlar, cep telefonuyla kayda alındı