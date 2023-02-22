Binanızın risk analizine baktırıp deprem raporunu mutlaka alın!

Deprem felaketiyle dikkatler bina sağlamlığı ve sigorta konularına çevrildi. Faaliyet gösterdikleri alan itibariyle Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkım etkisi gösteren deprem felaketi nedeniyle yoğun bir tempoya girdiklerini belirten sigorta sektörü temsilcisi Umut Vurdevir, “Bir hasar tespit ve onarım şirketi olarak yaşanan bu büyük deprem felaketinden dolayı çok üzgünüz. Bu hafta Kahramanmaraş’a gidip hasar tespiti yapmaya başlayacağız.

Yaşadığımız felaketin ardından risklere karşı tedbirimizi almamızın şart olduğunu bir kez daha gördük. Bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğinden yola çıkarak önemlerimizi almak zorundayız. Herkesi binalarının sağlam olup olmadığına önem vermeye çağırıyoruz. Mutlaka binanızın risk analizine baktırın” dedi.

“DEPREM RAPORU ALIN”

Herkesi satın alacakları ya da kiraya çıkacakları evlerin deprem raporlarını almaları konusunda uyaran Vurdevir, şu konulara dikkat çekti: “Kimsenin size deprem raporu göstermesini beklemeyin, mutlaka gidip kendiniz bakın. Böyle bir felakette sigortanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. O nedenle Doğan Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve özel deprem sigortanızı mutlaka yaptırın. İnşaat maliyetlerinin çok artması nedeniyle yapım ve onarım masrafları geçtiğimiz yıllara nazaran çok daha fazla arttı. O açıdan bakıldığında sigorta güvencesi altında olmak sizi avantajlı duruma getirir.”

“BİLİNÇLİ YAPILAŞMA GEREKİYOR”

Yaşadığımız deprem felaketinde, bilinçli yapılaşmanın söz konusu olduğu bölgelerde, yönetmeliklere uygun, doğru malzemelerle yapılmış sağlam binaların yıkılmadığına şahit olduğumuzdan da bahseden Vurdevir, “Kurallar tam olarak uygun olarak inşa edilen yapılarda çatlak bile olmuyor. Mülk edinmeden önce bu tarz konularda bilinçli hareket ederek taşınmak bizim elimizde. Bu yüzden en ufak bir risk içeren ev ve iş yerlerinden uzak durulması şart. Biz şirket olarak, bütün ekibimizle bu büyük felaketi yaşayan ülkemizin her zaman yanında olacağız” şeklinde konuştu.