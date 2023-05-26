Binali Yıldırım: AK Parti'nin her zaman işi hizmet olmuştur

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Yıldırım, "Bugün, 2000 yılında doğan çocuklarımız 23 yaşına geldi. Bizden başka kimseyi tanımadı. Onlarla ilişkilerimizde ki, tek zorluğumuz şudur; 90'ları bilmiyorlar. 80'leri bilmiyorlar. 70'leri hiç bilmiyorlar. Dolayısıyla zannediyorlar ki, eskiden her şey aynıydı veya daha iyiydi. Böyle bir şey yok. Değerli kardeşlerim, şunu sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. 20 yıl geriye baktığımızda, 2000-2001 krizinden çıkmış bir Türkiye var. Yerle bir olmuş bütün siyasetçiler, bilinen siyasetçiler, 3 Kasım seçimlerinde siyaset sahnesinden silinmiştir. Bir CHP, bir de AK Parti vardır. O günden bugüne, ülkemizi 3 kat büyüttük, milli değerlerimizi 3 kat büyüttük. Tüneller, havaalanları, hızlı trenler, hastaneler, şehir hastaneleri, okullar, fabrikalar dolayısıyla Türkiye'nin yüz yıllık sorunlarını 20 yıla sığdırarak bugünlere geldik. Bir Türkiye'yi, üç Türkiye yaptık. Eğer, teröre karşı 40 yıl kaynaklarımızı tüketmeseydik, bugün 3 kat değil, Türkiye 6 kat büyümüş olacaktı. Terörün de Türkiye'nin gündeminden çıkmasını sağladık. 15 yıldır topraklarımızda artık terör yok" diye konuştu.

"ŞU AN İTİBARİYLE 170 BİN KONUTUN TEMELİ ATILDI"

Yıldırım,"6 Şubat'ta Bulgaristan kadar bir alanda 11 ilimizde, büyük bir felaket yaşadık. 50 bin insanımızı toprağa verdik. Parasal kaybımız 104 milyar dolar. Cenabı hak bir kapıyı kapatıyor, birini açıyor. Bulduğumuz petrolde, tam o kadar. Dolayısıyla oranın imarının yapılması da büyük bir hızla devam ediyor. Şu an itibariyle 170 bin konutun temeli atıldı. Nurdağı'nda köy evlerinin bir kısmı teslim edildi, 45 gün içerisinde. Değerli kardeşlerim bu ülkede milletin dertleriyle dertli olmazsanız hiçbir şey yapamazsınız. AK Parti'nin her zaman işi hizmet olmuştur, gücü millet olmuştur. Biz asla ama asla hizmette siyaseti kullanmadık. Bize az oy verdin, çok oy verdin, çok oy verene hizmet yapalım az oy verene hizmet yapmayalım gibi bir anlayışımızda, siyasetimizde de inancımıza da yoktur" şeklinde konuştu. (DHA)