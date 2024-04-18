BİLSEM SONUÇLARI 2024 | BİLSEM meb gov tr sorgulama ekranı! BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sonuçları sorgulama süreci başladı. Sınava giren adaylar BİLSEM sonuçları açıklandı mı, bilsem sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorularının yanıtı yoğun bir şekilde aranıyor. BİLSEM takvimine göre ön değerlendirme sonuç tarihi belli oldu. İşte BİLSEM sonuçları 2024 meb.gov.tr sorgulama ekranı ile BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusunun yanıtı…

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM'de 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alındı. Ön değerlendirme sonuçları ise 18 Nisan günü adaylarla paylaşılacak.

BİLSEM takvimine göre 15 Mayıs tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.



26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarih arasında bireysel değerlendirme sınavları yapılacak. 31 Temmuz'da kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.