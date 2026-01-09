Bilecik'te otopark ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Haberin Devamı

Bilecik'te araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Bilecik Belediye Meclisinin Ocak ayı 2'nci birleşimden Ücret ve Tarife Komisyonundan gelen rapor sonrasında cadde ve sokaklardaki otopark alanlarının saat ücretlerine zam geldi.

Komisyondan çıkan raporda, "Bilecik Merkez muhtelif cadde ve sokaklarda yer alan otopark ücretlerinin belediyenin mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu ya da umuma açık yerlerde ilk 5 dakika ücretsiz, otomobil (taksi), küçük minibüs (panelvan) ve küçük kamyonetler ve SUV araçlar 1 saate kadar KDV dâhil 25 TL.

Otomobil (taksi), küçük minibüs (panelvan) ve küçük kamyonetler ve SUV araçlar 1 saatten sonra her 1 saat için KDV dâhil 15 TL. Yukarıda sayılan araçlar dışında kalan yarım otobüs, otobüs, kamyon gibi bir park yerinden daha fazla alan işgal eden araçlardan; 1 saate kadar KDV dâhil 50 TL. Yukarıda sayılan araçlar dışında kalan yarım otobüs, otobüs, kamyon gibi 1 saatten sonra her 1 saat için KDV dâhil 30 TL" denildi.



Aylık sınırsız aboneliğe de zam geldiÜcret ve Tarife Komisyonundan gelen raporda, "Aylık sınırsız abonelik küçük araçlar için KDV dâhil 2 bin 500 TL, büyük araçlar için KDV dâhil 3 bin TL olarak güncellendi" denildi.