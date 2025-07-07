Bilecik'te köşe bucak aranan katil, kendi kendini ihbar etti!
Bilecik’te hakkında yakalama kararı bulunan ve güvenlik güçlerince aranan şüpheli, emniyeti arayarak yerini bildirdi. Gözaltına alınan zanlıyla ilgili adli süreç başlatıldı.
Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Büyükelmalı köyü yolundaki bir tarlada, Ogün Akçin ile Gazi Uzun arasında sulama motoru nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gazi Uzun yanında taşıdığı silahla Ogün Akçin'e ateş etti. Ogün Akçin olay yerinde hayatını kaybederken cinayet zanlısı Gazi Uzun olay yerinden kaçmıştı
JANDARMAYI ARAYIP YERİNİ SÖYLEDİ
Olayın ardından Bilecik ve tüm ilçelerdeki emniyet jandarma birimleri harekete geçerek, kaçan Gazi Uzun yakalama çalışmaları başlatmıştı.
Şahıs geçtiğimiz gün jandarmayı arayarak Pazaryeri'ne bağlı Günyurdu Köyü'nde saklandığı yeri söyledi. Ekipleri şahsı köyden alarak sorgusu için Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.
Şahıs buradaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.