Bilecik'te çiftçilere binlerce çuval tohum dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğünün, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında tohumlar, Bakanlık ve Bilecik İl Özel İdaresinin katkılarıyla yüzde 35 hibe destekli olarak çiftçilere ulaştırıldı.

Dağıtılan tohumlarla il genelinde 30 bin dekar araziye ayçiçeği ekilmesi, yıl içinde yapılacak desteklerle de mevcut 90 bin dekar olan ekim alanının 100 bin dekara çıkarılması hedefleniyor.

Etkinlikte Bilecik Valisi Şefik Aygöl de traktöre binerek ayçiçeği ekilecek tarlayı sürdü.

Vali Aygöl, kentte 82 çeşit ürün yetiştirildiğini belirterek, "İldeki bazı noktalarda aynı yılda 3 ürün elde edilebiliyor. Bilecik, Allah'ın bize bahşettiği güzel, bereketli topraklara sahip bir tarım şehrimiz." diye konuştu.

Organizasyonda, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da yer aldı.