Bilecik'te 4 bin 400 sözleşmeli personel alınacak! Kadrolar açıklandı, başvurular e-Devlet'ten yapılıyor
12.08.2025 - 11:37

Kaynak: İHA

Bakanlık açıkladı. Personel alımı yapılacak. Kadrolar açıklandı, başvurular başladı Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görev alacak 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı sürecini başlattı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, taşra teşkilatında görev alacak 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı sürecini başladığını söyledi.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN ALINIYOR

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını anlatan Demir, "Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında görev alacak 4 bin 400 yeni yol arkadaşımızı büyük bir heyecanla bekliyoruz. GSB ailesine katılacak her bir personel, gençlerimizin gelişimine ve Türk sporunun geleceğine doğrudan katkı sağlayacak. Bu süreçte başvuru yapacak tüm adaylara başarılar diliyorum.

Başvuruların ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gençlik liderinden antrenöre, yurt yönetim personelinden destek kadrolara kadar farklı alanlarda yapılacak personel alımıyla, gençlik merkezlerinden spor tesislerine kadar birçok birimde hizmet kalitesinin artması hedefleniyor" dedi.

