Bilecik'te 15 gün arayla dehşet saçtı! Ailevi sorunlarını anlattığı kişi kayıtsız kalınca öldürmüş

17.12.2025 - 14:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bilecik'te 18 yaşındaki Fırat Yakut isimli şahıs, 15 gün arayla bir kişiyi bıçakladı, bir kişiyi de öldürdü. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olay dün gece, Ertuğrulgazi Mahallesi Kent Ormanı Özgen Villaları yolu üzerinde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, şahsın karın bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği Suriye uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi. Olayın aydınlatılması amacıyla başlatılan çalışmalar, kısa sürede sonuç verdi. Yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin Fırat Yakut (2007) olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanıldığı değerlendirilen kesici alet inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alınmıştı.

15 GÜN ARAYLA BİR KİŞİYİ BIÇAKLADI, BİR KİŞİYİ DE ÖLDÜRDÜ

Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliyesine sevk edildi. Şahsın 2 Aralık günüde İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkisinde edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük H.K.A.'yı "yan bakma" sebebiyle bıçaklamıştı.

SEBEPSİZ YERE ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan Fırat Yakut'un ilk ifadesinde olay öncesi birlikte Kent Ormanı'nda oturdukları arkadaşı olan ve öldürdüğü M.E.H.'ye ailevi sorunlarını anlattığı ve şahsın bu duruma kayıtsız kaldığı için öldürdüğünü söyledi.

#Gündem

#Ekonomi

