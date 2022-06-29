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'Bi Dünya Fırsat'

Türk Telekom’un ‘Bi Dünya Fırsat’ platformu, prestijli markalarla iş birliği yaparak tatilden hazır giyime, eğitimden eğlenceye ve mobilya ürünlerine kadar birçok kategoride yüzde 40’a kadar indirim olanağı sunuyor.

29.06.2022 - 12:28 |
'Bi Dünya Fırsat'

Bi Dünya Fırsat’ ile Türk Telekom bireysel mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu müşterileri indirim imkanlarına kavuşuyor. Türk Telekom'un mobil ve evde internet müşterileri, Türk Telekom ​Online İşlemler Uygulaması içindeki 'Bana Özel' menüsünden 'Şifre Al' butonuna tıklayarak kampanyalardan faydalanabiliyor

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