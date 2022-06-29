‘Bi Dünya Fırsat’ ile Türk Telekom bireysel mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu müşterileri indirim imkanlarına kavuşuyor. Türk Telekom'un mobil ve evde internet müşterileri, Türk Telekom ​Online İşlemler Uygulaması içindeki 'Bana Özel' menüsünden 'Şifre Al' butonuna tıklayarak kampanyalardan faydalanabiliyor