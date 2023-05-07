Bezm-i Elest nedir? Kâlû belâ (Elest Bezmi) ne anlama geliyor? Kuran'da hangi surede geçiyor?

İslam dininde bezm-i elest kavramı oldukça sık konuşulan konuların başında gelmektedir. Osmanlı dini-tasavvufi edebiyatında da sıklıkla geçen Kâlû belâ ya da elest bezmi ifadesi Allah ile insanlar arasında ahid'dir. Hak dini İslam'ın Allah tarafından insanın fıtratına tevdi edildiği ve insanın en temel özelliğinin değişmeyeceği ifade edilmiştir. Pek çok peygamber de bu fıtri özelliği insanları hak dine çağırmak için kullanmıştır.

BEZM-İ ELEST NEDİR?

Sohbet meclisi anlamına gelir bezm-i elest. Allah, "Ben sizin rabbiniz değil miyim" der insanlara. İnsanlar da buna "Evet" cevabını vermiştir. Bezm-i elestte yapılan sözleşmenin yeri ve zamanı konusunda farklı görüşler vardır. Allah insanları Adem'in sırtından zerreler halinde yaratmış ve onlara ruh ve akıl vermiştir. Sonrasında Adem'i de şahit tutarak insanlardan söz almıştır. Bu da demek oluyor ki Allah ile insanlar arasında ezelde bir anlaşma vardır.

Dolayısıyla insan fıtratında tevhid inancı bezm-i elestten bu yana mevcuttur. İşte insanın Allah’ın varlığını ve birliğini kavrayabilecek bir nitelikte yaratılmış olması sözlü olmayan, fakat fıtrî denebilecek bir ahid ve mîsâk niteliğindedir.

Elest kelimesi Kuran-ı Kerim'de Araf suresinin 172. ayetinde geçmektedir.