GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBeytüşşebap'ta ölümden kıl payı kurtuldular
HaberlerGündem Haberleri Beytüşşebap'ta ölümden kıl payı kurtuldular

Beytüşşebap'ta ölümden kıl payı kurtuldular

26.02.2026 - 18:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞIRNAK (İHA)

Beytüşşebap'ta ölümden kıl payı kurtuldular

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Araç, Habur Çayı'na düşmekten kıl payı kurtulurken, kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarında meydana geldi. Cizre ilçesinden Beytüşşebap ilçesine giden 73 ABF 814 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, Habur Çayı'na uçmaktan son anda kurtulurken, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Balıkesir'in içme suyu sorunu tarih oldu! Şehrin 20 yıllı garanti altına alındı
#Gündem

Balıkesir'in içme suyu sorunu tarih oldu! Şehrin 20 yıllı garanti altına alındı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Ülkemiz, zıt bloklarla aynı anda konuşabilen nadir ülkelerden birisi durumundadır
#Gündem

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Ülkemiz, zıt bloklarla aynı anda konuşabilen nadir ülkelerden birisi durumundadır

Soğuk hava uyarısı! Sıcaklıklar sert düşecek
#Gündem

Soğuk hava uyarısı! Sıcaklıklar sert düşecek