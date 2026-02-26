Beytüşşebap'ta ölümden kıl payı kurtuldular

Olay, Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarında meydana geldi. Cizre ilçesinden Beytüşşebap ilçesine giden 73 ABF 814 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, Habur Çayı'na uçmaktan son anda kurtulurken, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.