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Beytüşşebap ve Uludere'de kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Şırnak’ta, 2 gündür etkili olan kar yağışıyla 3 köy yolu ulaşıma kapanırken, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

22.12.2021 - 11:02 | | Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)
Beytüşşebap ve Uludere'de kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Şırnak'ta önceki gece başlayıp, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı 1 köy yolu ile Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kapalı olan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle temizleme çalışmaları yürüten ekipler, zor anlar yaşadı. Ayrıca kar kalınlığının Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde 1 metreyi aştığı belirtildi.

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