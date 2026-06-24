GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBeyoğlu'nda yangın paniği: 6 katlı binada tadilat sırasında çıktı
HaberlerGündem Haberleri Beyoğlu'nda yangın paniği: 6 katlı binada tadilat sırasında çıktı

Beyoğlu'nda yangın paniği: 6 katlı binada tadilat sırasında çıktı

24.06.2026 - 09:37Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Beyoğlu'nda yangın paniği: 6 katlı binada tadilat sırasında çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 6 katlı binada tadilat sırasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kılıçali Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş durumda olan 6 katlı binanın dördüncü katındaki dairede kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle tadilat malzemeleri tutuşmaya başladı.

Beyoğlunda yangın paniği: 6 katlı binada tadilat sırasında çıktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

Ordu'da üreticiler bu ürüne yöneldi! Fındığın yanına eken köşeyi dönüyor: Hasat başladı
#Gündem

Ordu'da üreticiler bu ürüne yöneldi! Fındığın yanına eken köşeyi dönüyor: Hasat başladı

Fransız parfüm devlerinin gizli ham maddesi meğer Burdur'dan gidiyormuş! 4 kuşaktır yapıyorlar, sırlarını kimseyle paylaşmıyorlar
#Gündem

Fransız parfüm devlerinin gizli ham maddesi meğer Burdur'dan gidiyormuş! 4 kuşaktır yapıyorlar, sırlarını kimseyle paylaşmıyorlar

Aktarlar yok satıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor: Eskişehirli aktar açıkladı: Mideyi tok tutuyor, tatlı krizini bitiriyor!
#Gündem

Aktarlar yok satıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor: Eskişehirli aktar açıkladı: Mideyi tok tutuyor, tatlı krizini bitiriyor!