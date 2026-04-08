Beyoğlu'nda tartıştı, cadde üzerinde bıçakladı!

Olay, saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki 34 LY 2935 plakalı minibüsün şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine minibüs şoförü elindeki bıçakla aracından inerek tartıştığı motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı. Olayda motosikletli bacağından bıçaklanırken, minibüs şoförü ise aracına binerek uzaklaştı.

BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA

Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, minibüs şoförü ile tartışan motosiklet sürücüsünün bacağından bıçaklandığı anlar yer aldı.