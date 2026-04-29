Beyoğlu'nda şüpheli ölüm! Bodrum katında ölü bulundu

29.04.2026 - 09:50Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kişi, bir apartmanın bodrum katında ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Kemer Hatun Mahallesi Çatık Kaş Sokak'ta bulunan binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pencereden içeride bir kişinin hareketsiz yattığını farkeden vatandaşlar durumu polis ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde baygın şekilde bulunan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

