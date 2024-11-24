Beyoğlu'nda saldırgan şahıs otobüs şoförüne kaldırım taşı fırlattı

Olay, 12 Kasım Salı günü saat 18.10 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa gelen Ali B. (21), durakta bekleyen Berkay Emin G. (26) ve Selim D. (25)'ye küfrederek tehdit etti. Saldırgandan kaçmaya çalışan iki kişi o sırada durağa gelen otobüse bindi. Arkalarından otobüse binen saldırgan diğer yolculara da saldırdı. Durumu fark eden otobüs şoförü Mustafa Gemici (53) saldırganı araçtan indirdi. Duruma sinirlenen Ali B., otobüsün önüne geçerek hareket etmesini engelledi ve sileceklerini kırdı.

KALDIRIM TAŞIYLA ŞOFÖRE SALDIRI

O sırada saldırgan yerden aldığı kaldırım taşını otobüsün ön kapısına fırlattı. Camı kırarak içeri giren taş, şoför Gemici'nin başına isabet etti. Yolcuların ilk müdahaleyi yaptığı otobüs şoförü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Ali B.'nin kimliğini tespit etti. Yaklaşık 12 saat süren çalışma sonrası saldırgan Ali B. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. 52 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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