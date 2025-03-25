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Beyoğlu'nda metruk bir bina da yangın çıktı

25.03.2025 - 17:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) -

Beyoğlu'nda metruk bir bina da yangın çıktı

Beyoğlu'nda Almanya Konsolosluğu’nun yanında bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Yangın diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Çifte Vav Sokak’taki bir metruk binada çıktı. Almanya Konsolosluğu’nun yanındaki 6 katlı metruk binanın çatı katından yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile konsolosluk ve diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin kontrollerinde yaralanna kimsenin olmadığı belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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