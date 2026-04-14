Beyoğlu'nda kaldırıma çarptı: Cadde ortasında yan yattı!

Kaza, Refik Saydam Caddesi Karaköy girişinde saat 08.00’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 54 PN 692 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kaldırıma çıktı.

Aracın yan yatıtğı kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak verildi.