GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBeyoğlu'nda hareketli saatler! Evini yakmaya çalışan şahıs, vatandaşlara bıçak çekti
HaberlerGündem Haberleri Beyoğlu'nda hareketli saatler! Evini yakmaya çalışan şahıs, vatandaşlara bıçak çekti

Beyoğlu'nda hareketli saatler! Evini yakmaya çalışan şahıs, vatandaşlara bıçak çekti

09.05.2025 - 14:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emre KURT- Armağan GÖKMEN/İSTANBUL,(DHA)-

Beyoğlu'nda hareketli saatler! Evini yakmaya çalışan şahıs, vatandaşlara bıçak çekti

Beyoğlu'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi evini ateşe vermeye çalıştı. Elindeki bıçakla, kendisine müdahale eden çevre sakinleri ve polise tehditler savuran kişi, güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle evini yakmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlunda hareketli saatler Evini yakmaya çalışan şahıs, vatandaşlara bıçak çekti

Kendisine müdahale etmeye çalışan çevredeki vatandaşlara elindeki bıçakla tehditler savuran saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine direnerek teslim olmak istemedi. Polisin uyarılarına rağmen sakinleşmeyen saldırgan, kısa süreli arbedenin ardından etkisiz hale getirilip kelepçelendi. Gözaltına alınan kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Beyoğlunda hareketli saatler Evini yakmaya çalışan şahıs, vatandaşlara bıçak çekti

Güncel Haberler

Taksilerde yeni dönem! Her araca takılması zorunlu, ödeme sistemi değişiyor
#Ekonomi

Taksilerde yeni dönem! Her araca takılması zorunlu, ödeme sistemi değişiyor

Düğününe 2 ay kala dolandırıldı! Genç çiftin hayalleri yarım kaldı
#Gündem

Düğününe 2 ay kala dolandırıldı! Genç çiftin hayalleri yarım kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor
#Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor