Beyoğlu'nda bodrum katında duvar çöktü: Bina tahliye edildi
25.06.2026 - 10:50Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katında duvar çöktü. Ölen ya da yaralanan olmadı ancak bina tahliye edilerek mühürlendi.
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak’ta saat 23.00 sıralarında 5 katlı binanın bodrum katında bulunan dairenin mutfak duvarında henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
Çökmenin ardından bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından bina tahliye edilerek mühürlendi.