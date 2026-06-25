Trabzon turizminde aslan payı onun oldu: Tek başına 88 bin ziyaretçiyi ağırladı!

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Şehir Müzesi ise 9 bin 50 yerli ve 162 yabancı olmak üzere toplam 9 bin 212 ziyaretçiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren dört önemli turizm destinasyonunu ziyaret edenlerin toplam sayısı 119 bin 497 yerli ve 12 bin 153 yabancı olmak üzere toplam 131 bin 650 kişi oldu. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.