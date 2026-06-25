Bilecik'te 55 yıldır üretiyor! Bir kütükten sadece iki tane çıkıyor: Tam 13 kez elden geçiyor, herkes bunun peşinde

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Bir ağaçtan iki kaşığın çıktığını anlatan tahta kaşık ustası Macit Yayla, "Şimşir zaten çok büyük bir ağaç değil. Bir şimşiri ortadan yardığım zaman iki kaşık çıkar. Bunun bir şekil verme aşaması var. Tasarladıktan sonra tekrar kesme işlemi var, içini oyma işlemi var, törpüleme, zımparalama var. Yani bir kaşık 13 defa elden geçer. 14'üncü aşamada artık ortaya çıkmış olur. Diyebiliriz ki bir şimşir kaşığının yapım süresi yarım saat veya üzeri. Tabii o kaşığın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre değişiyor. Talep çok. Hele son zamanlarda şimşire olan rağbet fazla" dedi.