Adnan Kahveci Mahallesi'nde geÃ§tiÄŸimiz pazartesi gÃ¼nÃ¼ sahipsiz bir kÃ¶pek durumu kÃ¶tÃ¼ olan yavrusunu aÄŸzÄ±nda taÅŸÄ±yarak veteriner kliniÄŸinin kapÄ±sÄ±na bÄ±raktÄ±. OlayÄ± fark eden veteriner teknikeri, kÃ¶pek yavrusunu alarak tedavi etti.

Durumu kÃ¶tÃ¼ olan ve kalp atÄ±ÅŸlarÄ± yavaÅŸlayan kÃ¶pek yavrusu klinikte yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Bu arada, anne kÃ¶pek tedavisi boyunca yavrusunun yanÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±.

Daha Ã¶nceden hayvanseverler tarafÄ±ndan aynÄ± kliniÄŸe getirilen diÄŸer yavrusu da tedaviye alÄ±nan anne kÃ¶pek, saÄŸlÄ±k durumu iyiye giden yavrularÄ±nÄ±n yanÄ±na konuldu. KÃ¶pek yavrularÄ±nÄ±n klinikteki tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.

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DÄ°ÄžER YAVRULARI Ã–LDÃœ

KliniÄŸin sahibi veteriner Baturalp OÄŸhan, anne kÃ¶peÄŸin bir sÃ¼re Ã¶nce doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yavrularÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, saÄŸ kaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len son yavrusunun ise Ã¶lmemesi iÃ§in hayvanseverler tarafÄ±ndan kendilerine getirildiÄŸini sÃ¶yledi.

KÃ¶pek yavrusunu birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r beslediklerini anlatan OÄŸhan, "Biz hepsinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk. MeÄŸer Ã¶lmeyen bir kardeÅŸi de varmÄ±ÅŸ. Annesi son yavruyu bize getirdi, kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne koydu. Tekniker arkadaÅŸÄ±mÄ±z durumu fark edince iÃ§eri aldÄ±. Yavrunun kalbinin attÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettik. YoÄŸun bakÄ±ma aldÄ±k. Åžu an kardeÅŸiyle birlikte tedavisi devam ediyor. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r durumu iyi. ÅžanslÄ±ymÄ±ÅŸ da.. Annesine de kavuÅŸtu." ifadelerini kullandÄ±.

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Tedavi sÃ¼resince anne kÃ¶peÄŸin yavrusunun yanÄ±ndan hiÃ§ ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, adeta onu beklediÄŸini belirten OÄŸhan, "Anne sÃ¼tÃ¼ biraz yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mamayla destekliyoruz. Åžu an her ÅŸey iyi gidiyor. Tedavisi kardeÅŸiyle birlikte biraz daha sÃ¼recek. Bu sÃ¼reÃ§te saÄŸlÄ±klarÄ± iÃ§in ziyaretÃ§i kabul edemiyoruz." diye konuÅŸtu.

YAÅžANAN ANLAR GÃœVENLÄ°K KAMERASINCA GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°

Ã–te yandan, anne kÃ¶peÄŸin, yavrusunu aÄŸzÄ±nda taÅŸÄ±yarak yardÄ±m istediÄŸi ve klinikteki Ã§alÄ±ÅŸanlar tarafÄ±ndan yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anlar iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi.

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